En el marco de las restricciones al ingreso de personas desde el exterior, este jueves se hizo pública la situación de otro cordobés que se encuentra varado fuera del país. Se trata de Leandro, un hombre de Alta Gracia que desde hace un mes intenta regresar junto a su familia desde Barcelona.

“Apostamos a Argentina, a pesar de tener la posibilidad de vivir en España, tengo un comercio en Alta Gracia. Pero el Gobierno me está empujando para que no vuelva más”, lamentó Leandro. Y agregó: “Nos acusan de buscar el virus, pero uno viaja por distintos motivos, y ahora nos está costando el derecho de volver a nuestro país”.

En diálogo con Cadena 3, el cordobés, que se encuentra varado junto a su mujer española y su hijo de un año y medio, indicó que cumplieron con todos los requisitos y trámites para viajar. “Pero nos dijeron que no íbamos a poder volver”, contó.

Al respecto, Leandro detalló que les cancelan los vuelos continuamente debido a que no son autorizados por el país. “Apostamos al comercio y siento que el Presidente me está empujando para que no vuelva más. Quiero seguir apostando a mi país pero nos tratan muy mal, como argentino no me siento cuidado”, concluyó.