Un exjugador de Talleres confesó que sufrió destrato del club: “No quise seguir soportando esas cosas”

Un exjugador de reciente paso por Talleres acusó al club de “destrato” y aseguró que el accionar del Matador derivó en su retiro profesional porque no quiso “ seguir soportando esas cosas”.

“Rescindí contrato y ahí me empezaron a venir las ganas de dejar el fútbol”, dijo Gustavo Bou, en diálogo con Olé. A los 34 años, después de una larga trayectoria, el delantero colgó sus botines de goleador. “Son muchos años. La gota que rebasó el vaso fue lo que me tocó pasar en Talleres”, contextualizó.

Gustavo Bou juega en Nebel de Concordia (Prensa)

“A sólo cuatro meses de estar en el club, me dijeron que me querían conseguir otro destino”, indicó el delantero, quien rechazo ofertas para regresar al club de sus amores en Concordia, provincia de Entre Ríos, Defensores Barrio Nebel.

En este sentido, el atacante rememoró que hizo “un esfuerzo muy importante” para traer a su familia desde Estados Unidos a la Argentina. Antes de llegar a Talleres, Bou defendía la camiseta del New England Revolution de la Major League Soccer.

La confesión de Gustavo Bou sobre su paso por Talleres

“El fútbol profesional no es sólo correr atrás de la pelotita, sino que pasan muchas cosas alrededor de nosotros. Y hay que estar bien físicamente y mentalmente, ¿no? A esta altura ya no quería seguir con eso”, confesó el goleador.

Según las palabras de Bou, desde Talleres le dijeron antes de la pretemporada que querían que se fuera. “Yo no estuve de acuerdo con esa decisión, pero la respeté”, contó el jugador que había regresado al país tras siete años.

Las últimas palabras de Gustavo Bou a la dirigencia de Talleres antes de dejar el club.

“Me puse a entrenar y a ganarme un puesto después de la mala suerte de lesionarme. No esperaba que me dijeran eso”, arremetió. Ante este escenario, les expresó que él iba a tener la última palabra. “Les dije que no era un paquete. Después llegamos a un acuerdo”, concluyó.

Luego, Bou explicó las razones de su respuesta sobre el club presidido por Andrés Fassi. “Después de cuatro meses, que me digan eso... Es difícil, pero como le dije a la dirigencia: yo estuve pocos meses acá, pero me voy con la espalda bien ancha, con el pecho bien inflado porque sé lo que hice en poco tiempo”, indicó.

Finalmente, reveló las últimas palabras que le dijo a los directivos albiazules: “Me fueron a buscar como carpintero y terminé siendo albañil’. Y así todo, traté de trabajar y ganarme un puesto. Dejé de lado mi ego, dejé de lado mi nombre, lo que fuese para el bien del equipo. Por eso me puse a entrenar, no hacía problema ni nada”, cerró.