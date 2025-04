Un clásico: Dios Salve a la Reina vuelve a Córdoba con un show renovado

Considerada por muchos como el show sobre Queen más importante del mundo, la banda argentina Dios Salve a la Reina se prepara para un nuevo encuentro con el público cordobés. El próximo 25 de abril, Quality Arena será el escenario de una noche única donde la magia de Freddie Mercury y la potencia de Queen volverán a vibrar.

DIOS SALVE A LA REINA VUELVE A CÓRDOBA: LO QUE HAY QUE SABER

Desde sus inicios en 1998, Dios Salve a la Reina demuestra una dedicación y fidelidad excepcional al legado musical de Queen. Su habilidad para recrear tanto la música como la personalidad de Freddie Mercury conquistó a miles de fans alrededor del mundo.

La banda, liderada por Pablo Padín, junto a Ezequiel Tibaldo, Dani Marcos y Matías Albornoz, cuenta con una trayectoria de más 20 años. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de interpretaciones de temas icónicos como Bohemian rhapsody, We will rock you y We are the champions, entre muchos otros.

Las entradas para el show del 25 de abril en Quality Arena ya están a la venta con los siguientes precios por sector: