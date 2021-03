Este lunes, Córdoba estuvo marcada por el retorno de los estudiantes a las aulas. Tras un año sin actividades en las instituciones, hoy se hicieron presentes más de 800 mil alumnos a las diferentes escuelas públicas y privadas de la provincia.

Pero la vuelta a clases presencial no fue para todos, ya que muchas instituciones no se encontraban en condiciones de recibir alumnos. En primera instancia, el gobierno Provincial había asegurado que se trataba de unas 20 escuelas que no iban a poder recibir alumnos, pero desde Uepc aseguran que se trata de 70 establecimientos.

En declaraciones a La Nueva Mañana, Alina Monzón, delegada de UEPC, indicó: “Hay unas 70 escuelas aproximadamente de la ciudad de Córdoba que no inician las clases por cuestiones que tienen que ver con la limpieza de tanques, desinfecciones y problemas estucturales como la falta de personal de limpieza”.

En tal sentido, la delegada precisó que en capital hay unos 600 edificios escolares, donde algunas instituciones funcionan en el mismo espacio -como escuelas promarias y secundarias-. En ese marco, “un 10% de estas escuelas no estarían empezando hoy las clases presenciales”, aseguró y agregó que sí lo hicieron de manera virtual.

“Este año de pandemia, el protocolo establece que es necesario garantizar el agua segura, y que se garantice la limpieza”, dijo la delegada y aclaró que el cierre de estas escuelas es hasta tanto “se den las condiciones para recibir a los estudiantes y docentes en condiciones de higiene”.

En esa línea, Gustavo Luna, también delegado de la Uepc, pecisó que el reclamo de los docentes viene desde hace tiempo. “Hace dos semanas hicimos un relevamiento y no estaban limpios los tanques, había aulas humedecidas, vidrios rotos, falta matafuego, falta de todo. Lo único que hicieron fue la limpieza de algunos tanques y una desinfección rápida pero falta todo lo demás”, indicó a este medio y agregó que algunas instituciones abrieron sus puertas por “la fuerte presión”.

Finalmente, el representante denunció: “Hay un acta firmada por UEPC y los delegados que muestra toda esta realidad. Durante la cuarentena no se hizo nada. Tampoco hay internet, luz, algunos baños de los profes no andan. La situación es bastante grave, sumado lo salarial que para nosotros es grave. Los aumentos fueron insuficientes”.

Instituciones Municipales

Estas escuelas provinciales no son las únicas que no pudieron retomar la presencialidad, tampoco lo hicieron siete establecimientos municipales, según aseguraron desde el Sindicato Unión Obrero y Empleados Municipales (SUOEM).

Al respecto, Damián Bizzi, vocero del sindicato, indicó a La Nueva Mañana que esta situación se debe a problemas de “infraestructura” y que algunas instituciones no cuentan aún con el kit de bioseguridad. “Además, existe el grave problema que hay por falta de adicionales de policías”, agregó.

En este sentido agregó: “El viernes teníamos nueve escuelas sin poder iniciar las clases, hoy se redujo a siete pero lamentablemente, es el número de escuelas que no podrán iniciar las actividades”.