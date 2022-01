Una vez más, turistas fueron estafados en Córdoba cuando intentaban alquilar para la termporada de verano. En este caso, se trató de una familia oriunda de San Juan, quienes depositaron 12 mil pesos para reserva una cabaña, a un hombre que no era dueño del lugar.

“Después de preguntar disponibilidad en varios lugares me contestan y me ofrecen una casa con pileta. Me manda fotos y me llama contándome los detalles. Después de unas horas le pido datos para transferir. A los días me quiero comunicar por una consulta y estaba bloqueada de todos lados”, cuenta Paula la damnificada a Vía Córdoba.

El contacto se realizó a través de la plataforma de Marketplace, donde Paula se puso en contacto con un hombre llamado “Ramirez Franco”, quien le pidió la transferencia de reserva y luego, desapareció. En total, la familia le transfirió 12 mil pesos a una cuenta de Mercado de Pago, con nombre y apellido.

Una familia sanjuanina fue estafada con un alojamiento en Carlos Paz. Foto: Redacción Vía Córdoba

La cabaña prometida estaba ubicada en Villa Carlos Paz, que si bien existía, no era propiedad del sujeto que cobró el dinero. De este dato se enteró luego de que el presunto dueño la bloqueara de las redes. “Busqué la cabaña y está publicada a nombre de otra persona. Me comunique con ella, me dijo que no tenia ninguna reserva y que no concían a ese hombre”, precisó.

Tras el hecho, Paula intentó contactar al sujeto por Facebook pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, decidió hacer la denuncia policial, a la espera de una respuesta. “Nos dejaron sin la posibilidad de vacacionar”, lamentó la joven.