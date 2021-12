La inseguridad de Córdoba da para todo, la indefensión de los vecinos es total y así lo atestigua una vecina que fue asaltada frente al propio edificio de Jefatura de Policía, justo cuando regresaba de ganar dinero en una noche de Casino en Villa Carlos Paz.

Se trata de la denuncia que realiza una mujer de 82 años, quien contó que fue atacada por dos salvajes que le quitaron su bolso, cuando descendía del colectivo que la traía de la Villa Serrana.

Sobre lo ocurrido, la víctima señaló: “Me golpearon unos chicos, que yo creía que eran del colegio. Me bajo del colectivo y ahí uno me manotea la bolsa. El otro quería sacarme la cartera, pero no pudo llevarla, y me golpeó”, relató a radio Mitre.

El robo ocurrió cerca de las 19.30 en Santa Fe y avenida Colón, frente a la Jefatura de la Policía: “No había nadie ayer. Me arreglé sola, alguien me cruzó la calle”, protestó.

Finalmente dijo que le quitaron el dinero que llevaba: “Todo, hasta lo que había ganado en el Casino. Ahora voy a tener que pagar eso y me quedo sin nada. Yo quería ayudarlo a mi hijo”, se lamentó.