Turistas en Córdoba: se subieron al “martillo” de un parque de atracciones y se hicieron virales

El fin de semana largo atrajo a Córdoba a turistas de distintas partes del país. En este caso, dos jóvenes provenientes de Catamarca eligieron pasar los días en la ciudad de Córdoba. Se hospedaron en un departamento del barrio Nueva Córdoba y desde allí pasearon por la zona céntrica.

Asimismo, se fueron un poco más allá de Avenida de Circunvalación y asistieron al parque de atracciones instalado en cercanías a la ruta E-55. Allí se subieron al “martillo” y sus reacciones al juego no tardaron en hacerse virales en TikTok, donde uno de los jóvenes compartió el video.

VIDEO: TURISTAS VIRALES EN UN PARQUE DE CÓRDOBA

“Emocionados porque vamos al parque”, comienza el video que se hizo viral. “Estamos en Córdoba, o sea, fuera de Argentina”, siguió uno de los jóvenes. Charly, el dueño del perfil de TikTok, se mostró muy emocionado por subirse a la atracción. Sin embargo, su compañera no lo estaba: “Tengo mucho miedo, bájenme”, exclamó.

“Tengo miedo, me va a dar un paro nacional”, repetía la chica. Ante esto, los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer. Muchos de los comentarios son del estilo “Bienvenidos a la República de Córdoba”. “Me identifico”, “Lo que hace uno por un amigo”, “Te tengo que querer mucho para subirme a ese juego”, fueron algunos de los escritos.