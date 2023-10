Córdoba insólita: puso la torta de cumpleaños en una palangana, no pudo sacarla y tomó una drástica decisión

O porque no tenía un tupper muy grande o no consiguió una caja, una mujer puso la torta de un cumpleaños dentro de una palangana para llevarla al lugar de la reunión en Córdoba. Pero al momento de soplar las velas no pudo sacarla del recipiente y tomó una drástica decisión.

“Te traemos la torta y te regalamos la palangana”, “muere la palangana”, “la comemos de ahí, ya fue”, “bueno Marcia, ¿qué hacemos?”, fueron los comentarios de las asistentes que fueron a la reunión y se encontraron con el problema. Pero Marcía tenía algo en mente que sorprendió a todos.

VIDEO: PUSO LA TORTA DE CUMPLEAÑOS EN UNA PALANGANA Y...

La mujer colocó el recipiente encima de su rodilla derecha, tomó impulso y movió el plástico para que la torta salga volando. Luego, una amiga que estaba a su lado la atrapó con sus manos y rápidamente la colocó encima de otra estructura.

Con ciertos desperfectos en la cúspide de la obra, un par de gritos y miles de aplausos, finalmente, todos soplaron las velas y comieron un rico pedazo de pastel. El video fue publicado en la plataforma Instagram a través de la cuenta de @cordobeces.