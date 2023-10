Con pocos materiales y en los lugares más insólitos: el ingenio cordobés para hacer asado

El fin de semana extra largo trajo consigo muchos turistas, pero también muchos cordobeses que salieron a pasear por el interior de Córdoba a disfrutar de los paisajes de la provincia. Este es el caso de dos personas que fueron a pescar al Dique San Roque, ubicado en el departamento de Punilla.

Sin embargo, la pesca no fue lo peculiar sino la forma en la que armaron una “parrilla colgante” al costado del bote con una estructura metálica. “Envidia para los otros que andan pescando, cag... de hambre”, se escucha en el video. “Faldeado con el pelado”, agregó el hombre.

VIDEO: “FALDEADO” EN EL DIQUE SAN ROQUE

Los comentarios en el video que compartió Only in Córdoba no tardaron en aparecer. “Llega una superproducción directamente desde Córdoba capital ‘El faldeao con el pelau’”, escribió un usuario.

CÓRDOBA: PECHUGAS “A LA CHAPA”

Otra ocurrencia cordobesa que se hizo viral en redes sociales fue la de un joven que mostró en video cómo cocinaba pollo en una chapa sobre fuego. “Hacemos de comer con una chapa al sartén”, dijo mientras enseñaba su ingenioso artefacto para asar la carne.

CÓMO HACER UN ASADO SIN FUEGO

A un grupo de cordobeses se les ocurrió simular una parrilla eléctrica con un artefacto bastante peculiar. Lo armaron con pistolas atornilladas que producen energía sinética que hace que la carne se cocine lentamente. Se trata de una especie de parrilla “inalámbrica”.

LA OCURRENTE TÉCNICA PARA ASAR DENTRO DE UN DEPARTAMENTO

Ni la falta de patio puede frenar las ganas de un cordobés de hacer asado. Por eso, pensó de qué manera evitar que el humo y las cenizas invadan la habitación, y puedan quedar fuera de la vivienda. Así fue que usó una parrilla individual, la ubicó cerca de una ventana y puso un ventilador sin la parte frontal, expulsando el humo afuera.