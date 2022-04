Tres efectivos de la Policía de Córdoba fueron condenados por robar en domicilios durante los allanamientos. Según la investigación, las maniobras delictivas fueron detectadas entre 2015 y 2016, y terminaron con el encarcelamiento de los oficiales.

Los detenidos son el subcomisario Claudio Rodríguez, el oficial principal Paulo Torres y el cabo Néstor Ezequel Ávila, quienes prestaban servicios en la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5ª. Rodríguez y Torres ya no están cumpliendo funciones en la Policía, pero Ávila si y deberá cesar con toda actividad policial, en forma inmediata.

La Cámara en lo Criminal de 12ª Nominación determinó 3 años de prisión y los acusó de coautores de allanamiento ilegal, hurto agravado, abuso de autoridad y violación de los medios de prueba agravado.

El accionar delictivo

Para el tribunal, los policías ingresaban a los domicilios con una orden emitida por un Juzgado de Control, se apropiaban de elementos que no tenían vinculación con las causas investigadas y de los cuales no surgía motivo para dudar sobre su legalidad. Eran objetos sobre los cuales las víctimas no podían acreditar su propiedad, advirtió la Justicia.

“Lejos de garantizar el correcto cumplimiento de la ley, se valían de su poder para violarla, colocando a las víctimas en una situación de indefensión que les impedía poner un freno a tales avasallamientos”, expresaron en la resolución los jueces técnicos Gabriela Bella, Gustavo Reinaldi y Ana María Lucero Offredi.