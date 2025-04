Talleres ya se instaló en Paraguay para jugar por Copa Libertadores: la lista y qué equipo pondría

Después del entrenamiento matutino en el Centro de Alto Rendimiento y de la conferencia de prensa de Pablo Guiñazú, el plantel de Talleres aterrizó pasadas las 14 en Asunción, dond este martes a las 19 enfrentará a Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Sin Ruben Botta, por un desgarro, ni el brasileño Rick Morais, quien se quedó en Córdoba para recuperarse del traumatismo de tobillo sufrido ante Sao Paulo, el “Cholo” tampoco contará con los defensas Juan Carlos Portillo, Juan Gabriel Rodríguez y Tomás Cardona, todos por lesión.

Talleres buscará en Paraguay recuperarse en la Copa Libertadores (Foto: La Voz).

El DT interino Albiazul anunció que recién dará a conocer la formación minutos antes del partido, por lo que no se sabe si Guido Herrera y Gastón Benavídez, dos de los que salieron del equipo ante Gimnasia, en parte por rotación, volverán a ser titulares.

Talleres viajó con mucha ilusión rumbo a Paraguay este lunes (Foto: La Voz).

La lista de viajeros de Talleres, para jugar este martes en Paraguay por Copa Libertadores.

La probable del Matador sería con Javier Burrai o Guido Herrera; Gastón Benavídez, Santiago Fernández, Miguel Navarro o Augusto Schott y Navarro o Blas Riveros; Juan Portilla; Emanuel Reynoso y Ulises Ortegoza; Nahuel Bustos; Valentín Depietri y Cristian Tarragona o Federico Girotti.

ASÍ ESPERA LIBERTAD A TALLERES

Libertad se encuentra puntero en el torneo local en Paraguay y le lleva ocho puntos a su escolta, Guaraní. Se impuso ante Alianza Lima en Copa Libertadores con gol lo marcó en Gustavo Ángel Aguilar Encina. Sergio Aquino, un histórico del club guaraní, es quien actualmente dirige al equipo.

Formaría ante Talleres con Rodrigo Mirinigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Gutiérrez y Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Iván Franco y Hugo Martínez; Lorenzo Melgarejo y Óscar Cardozo.

LO QUE DIJO EL TÉCNICO DE TALLERES

“Yo estuve muchos años en Paraguay. Vamos a enfrentar a un club que conozco y que ganó su primer partido en el grupo. Nosotros vamos con mucha tranquilidad y humildad”.

Pablo Guiñazú, DT de Talleres.

“Fue parte de una planificación. Escuchamos a todos, nos ponemos y servimos al club. Los jugadores lo entienden así. Chicos que venían sin jugar han tenido sus momentos, sus minutos. La verdad, me encantó. Les tocó esperar, saben cómo funciona el fútbol”.

Talleres salió de Córdoba al mediodía y cerca de las 14 llegó a Paraguay (Foto: La Voz).

“Solamente pueden jugar 11. La competencia sana es los que hace realmente a los grupos si son buenos, verdaderos o no. Nosotros, sin dudas, tenemos un grupazo, que es lo que más me importa y me interesa y estamos todos por y para Talleres”