La grata aparición en Talleres: cómo describió a Santiago Fernández uno de sus DT en Inferiores

Con prestancia, fue titular en Copa Libertadores y se mantuvo en la línea defensiva de Talleres ante Gimnasia, en el regreso al triunfo del Albiazul. Y nuevamente Santiago Fernández se mostró como uno de los mejores del equipo.

Oriundo de Río Cuarto y nacido el 30 de marzo de 2005, el marcador central muestra una seguridad y aplomo no muy común con sus 20 años. Iniciado en Banda Norte, llegó a Talleres y comenzó a subir escalones hasta el plantel superior, y aquel debut frente al Atlético Tucumán en Copa de la Liga.

Santiago Abel Fernández debutó en la primera división de Talleres. (Prensa Talleres)

“A Santi (Fernández) lo tuve en octava división en el 2020. Fue un proceso corto por la pandemia. Tengo los mejores recuerdos de él. Lo ponía de lateral derecho y de central. Personalidad, buen juego aéreo. No sorprende el partido que hizo con Sao Paulo”, lo describió Andrés Navarro, ex técnico en las Inferiores de Talleres, y de la Reserva Albiazul.

Andrés Augusto Navarro trabajó nueve años en Talleres.

Ahora en Chile, donde integra el cuerpo técnico de Unión La Calera con Walter Lemma, quien también dirigiera la Reserva de Talleres, habló con Tercer Tiempo por Radio Sucesos de lo mucho que le cuesta a los juveniles Albiazules insertarse en Primera.

“Es muy importante poder brindarle oportunidades a los chicos... En Talleres los pibes tienen muchas ilusiones de llegar al plantel superior en el club en el que estuvieron tantos años”, señaló Navarro, quien también trabajó en el Juárez FC de México, franquicia en la que Andrés Fassi es director deportivo.

Andrés Augusto Navarro ayudó en diferentes categorías de Talleres a lo largo de nueve años.

“En el fútbol argentino se vive mucho la inmediatez, el exitismo, se le pide al joven que se destaquen rápido... El fútbol profesional es totalmente diferente al fútbol de Reserva y juvenil, y eso no es fácil para los jugadores”, argumentó.

Puso como ejemplo a David el “Rulo” Romero, delantero que en el semestre pasado se sumó a La Calera como refuerzo con una ráfaga de goles, (siete en once partidos), cuando en Talleres no tuvo continuidad.

"Con el 'Cholo' hablamos, cuando Talleres le ganó a River. Es una persona que tiene mucho tiempo en el club, marcó una época como jugador. Hoy le puede transmitir muchas cosas positivas para enderezar el camino".



“Talleres es un equipo muy grande que hace mucho tiempo está en planos internacionales. Jugar en el Kempes ante 50 mil personas no es lo mismo que jugar ante 5 mil”, explicó Navarro. Y añadió: David tuvo seis meses espectaculares con nosotros... Lo conocíamos de Talleres y eso hizo más fácil la adaptación. Quizás fue una sorpresa para quién no lo tenía visto, pero para mi no. Vino a hacer goles, que necesitábamos para salir de una situación incómoda con el descenso”.

EL CASO DEL EX TALLLERES, PABLO SOLARI

De la Reserva de Talleres, Pablo Solari saltó a préstamo al Colo Colo y “explotó” con su rendimiento. “Hasta convirtió el gol para salvar al Colo Colo del descenso, con apenas 19 años”, rememoró Navarro.

Solari fue la gran figura del partido, anotando dos goles para la victoria de River. /Foto: River Plate

En 2022 River adquirió el 60 por ciento de su paso en 4.5 millones de dólares, y muchos en Talleres se quedaron con las ganas de verlo en Primera, tras haberlo cedido a préstamo con opción de compra, ejecutada por el Colo Colo. El delantero puntano juegó para el “Cacique” 73 partidos, con 16 goles anotados. Pasó al Spartak de Moscú (Rusia), en 12 millones de euros.