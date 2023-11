Su hijo fue testigo del ataque a Lázaro en Córdoba y dijo: “Vio cuando le pegaron en la cabeza”

El brutal ataque de una patota hacia Lázaro y Agustín en la Plaza Jerónimo del Barco del barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. En las últimas horas, hablaron las madres de dos chicos que vieron parte del hecho y contaron datos estremecedores.

“Mi hijo estuvo ese día en la plaza, pero no tiene nada que ver. Estamos recibiendo muchísimas amenazas y no podemos ni comer ni dormir”, expresó la mujer de un niño apuntado, en diálogo con El Doce. Contó que su hijo y otros amigos “fueron al shopping y cuando salieron, vieron a los 3 chicos recibiendo amenazas”.

Las mujeres resguardaron su identidad. Foto: El Doce

Por último, aseveró que su descendiente no vio nada de la pelea aunque decidió llevarlo a la jefatura de la Policía para ayudar porque se imaginó lo que vive la madre del niño internado en el Hospital de Niños, según sus palabras.

Justicia por Lázaro. Familiares y amigos de Lázaro en la plaza Jerónimo del Barco. Se trata del chico de 13 años que fue agredido con un pedazo de cordón de la vereda y permanece internado con un diagnóstico de daño irreversible en su cerebro. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

HABLÓ LA MADRE DE OTRO TESTIGO DEL ATAQUE A LÁZARO

Por otro lado, la madre del otro niño apuntado detalló que su hijo no tiene nada que ver con el grupo de agresores. Sin embargo, él evidenció el momento exacto en el que le pegaron en el cráneo a Lázaro: “Solo vio cuando le pegaron en la cabeza con el pedazo de cordón, quedó shockeado”.

El niño agredido por una patota en la plaza Jerónimo del barco, permanece en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba. Foto: Ramiro Pereyra

“Un nenito gritaba ‘lo mataste lo mataste’”, dijo la mujer tras las explicaciones del menor que fue testigo parcial del caso ocurrido el domingo por la noche. Además, según el relato de su hijo, aseveró que el grupo de violentos era de 10 chicos, pero ocho atacaron a Lázaro

Conmocionado por lo visto y por la intervención de un hombre, el menor no pudo reaccionar ni auxiliar al menor, según explicó la mujer. “Están re mal por las amenazas que les llegan. Nosotras como madres estamos re mal. Pedimos que no se digan cosas que no son y que no apunten a niños que no hicieron nada”, concluyeron ambas madres consternadas por las amenazas hacia sus hijos.