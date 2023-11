Habló un testigo del ataque al menor que recibió un ladrillazo en la cabeza en Córdoba: “No pasaban los 13 años”

Un grupo de entre 16 y 17 personas protagonizó el domingo por la noche una brutal golpiza en la plaza Jerónimo del Barco, que terminó con Lázaro, un niño de 13 años, luchando por su vida en el Hospital de Niños de Córdoba. Este miércoles, Claudio, un testigo que justo pasaba por el lugar, brindo datos estremecedores.

“Yo estaba pasando y me frené por el semáforo. Vimos con mi compañero dos grupos de niños corriendo en diferentes direcciones”, contextualizó en diálogo con El Doce. En este marco, recordó que uno de los menores que era perseguido se resguardó en una estación de servicio cercana, mientras que, vio que otro terminó tendido en el suelo.

La Plaza San Jerónimo del Barco.

“Vi a uno de los chicos tirado en el suelo de la plaza. Ahí, mi compañero llamó a la Policía y como no lo atendieron fue a la posta policial en avenida Colón y Domingo Zipolli”, expresó Claudio. Luego, analizó toda la situación que involucró a una gran cantidad de menores de edad: “No sé si llamarlo patota, eran unos niños que no pasaban los 13 años”.

El padre aseveró haberse “impresionado” con lo presenciado porque tiene un hijo de la misma edad y no puede creer el grado de violencia evidenciado en la disputa. Por último, dijo que el grupo agresor volvió corriendo a la plaza con teléfonos y pensó que habían robado los dispositivos, pero en realidad habían grabado lo realizado.

Familiares de Lázaro, el joven agredido por una patota, en el Hospital de Niños. Foto: Ramiro Pereyra

BUSCAN TESTIGOS DEL ATAQUE EN BARRIO ALTO ALBERDI

Además de una cadena solidaria de oraciones, la familia de Lázaro pide colaboración de personas que hayan estado en la zona de barrio Alto Alberdi y puedan brindar algún dato clave que ayude en la investigación del caso que aún no tiene personas detenidas.

Por otro lado, adelantaron que desde las 19 de este miércoles protagonizarán una marcha para reclamar justicia por Lázaro, el niño de 13 años que recibió un ladrillazo en la cabeza, entre otras graves lesiones. La convocatoria será en la plaza donde ocurrió todo.