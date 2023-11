Lo atacó una patota de 16 adolescentes y está en coma: tiene 13 años y lucha por su vida en Córdoba

El pasado domingo por la noche se registró una feroz pelea en la plaza Jerónimo del Barco, en barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Lázaro, de 13 años, se encontraba con dos amigos en el lugar cuando fueron emboscados por un grupo de adolescentes.

Uno escapó, a otro lo golpearon y a Lázaro, lo dejaron en coma. El hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la zona, allí se constató que fueron 16 adolescentes los que agredieron al niño. “Lo golpearon hasta provocarle hundimiento de cráneo y lo dejaron en coma”, explicó Mariela en diálogo con El Doce.

TIENE 13 AÑOS Y QUEDÓ EN COMA POR LA GOLPIZA DE UNA PATOTA EN CÓRDOBA.

El chico está internado en el Hospital de Niños y sus padres no comprenden la brutalidad de la emboscada, ocurrida cerca de la esquina entre avenida Colón y Garzón Maceda. “Está grave, luchando por su vida. Uno le pegó con un ladrillo en la cabeza y se lo dejó marcado”, agregó la madre Lázaro.

Asimismo, aseguran que los atacantes “están todos identificados”. “Lo que hicieron no tiene nombre. No solo le pegaron el ladrillazo, sino que también le pegaron una patada en la cabeza”, explicó Fabián, el padre del chico. Con una angustia evidente, el hombre contó: “En el último parte dijeron que el daño cerebral es irreversible. Hay un alto riesgo de que pierda la vida. Hoy no sé si estoy vivo o muerto”.

EL PEDIDO DE ORACIÓN DEL CLUB DONDE JUEGA LÁZARO EN CÓRDOBA

“En tu charla con Dios, separa un momento para pedir por Lázaro Rivarola”, comienza el posteo en redes sociales que realizó Deportivo Alberdi, club donde juega al futbol Lázaro. “La oración tiene poder y si nos ponemos dos o tres de acuerdo en el nombre de Jesús, el milagro puede suceder”, continúa.

Lázaro fue atacado en una plaza de Córdoba y lucha por su vida. Foto: Redacción Vía Córdoba

“Es un niño, con mucho futuro por delante. Puede ser tu hermano, tu amigo, tu hijo, tu nieto. Un niño con mucho por delante que pelea por su vida”, recita el pedido de solidaridad desde la institución. “Oremos por Lázaro y para que no pase más a ninguno”, concluye.