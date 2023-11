Le quebró la pierna a la mitad tras atropellarlo en Córdoba y se fugó: “No podés hacer eso”

El Poder Judicial de Córdoba compartió el video de un grave siniestro vial ocurrido el 23 de septiembre en el barrio Centro de la ciudad, donde Tomás fue atropellado por una automovilista que se dio a la fuga. La víctima habló en las últimas horas y dejó un sentido mensaje: “No podés hacer eso”.

“Tuve un accidente que por suerte no me pasó nada grave porque no fue de riesgo, pero me cambió la vida ya que me partió la pierna a la mitad”, dijo el chico que sufrió la fractura de tibia y peroné de su pierna derecha en diálogo con El Doce. En este marco, contó que actualmente atraviesa un largo proceso de recuperación.

Tomás fue atropellado el 23 de septiembre y sufrió la fractura de tibia y peroné de su pierna derecha. Foto: El Doce

Luego, recordó el suceso acaecido durante la madrugada del 23 de septiembre. “Salimos del boliche y nos quedamos en esa zona porque hubo disturbios en la puerta. Cuatro hombres le robaron los celulares a unas mujeres y dos de mis conocidos fueron a ayudar y se armó una pelea”, contextualizó.

Eran las 5.21 del 23 de septiembre en la calle Alvear al 271, entre Lima y Colón, cuando un Fiat Punto apareció, atropelló a Tomás, continuó con su marcha y se dio a la fuga. “Parece que apuntó directamente a nosotros, desconozco quién es y creo que no tiene nada que ver con el conflicto”, recriminó.

Finalmente, le dedicó unas palabras a la conductora que aún no fue identificada: “Lo que hizo esta mal porque si nosotros como sociedad no nos fijamos en el resto, ¿Cómo nos vamos a quejar del tipo de cosas?. No sabes si podrías haber matado a alguien o haber dejado con secuelas graves de por vida a la persona o su familia. Parece poco empática”.

LA JUSTICIA DE CÓRDOBA PIDE AYUDA PARA IDENTIFICAR A LA CONDUCTORA

Este jueves por la mañana, el Poder Judicial de Córdoba solicitó arbitrar los medios necesarios para encontrar a la conductora del Fiat Punto con patente ilegible, solicitando la “colaboración del público en general para dar con el paradero de su conductora, ocupantes y cualquier otro dato del vehículo en cuestión”.

Ante cualquier tipo de información, el público deberá comunicarse con la Unidad Judicial de Accidentología Vial al teléfono 4481016 (interno 34562/34564) y/o la División de Accidentología de la Policía de Córdoba al teléfono 4332572.