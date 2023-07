¿Se terminó el amor?: las publicaciones de Kami que encendieron los rumores de separación con el Moneda

Kami Franco y el Moneda se convirtieron en una de las parejas más famosas y queridas de Córdoba por la simpleza que trasmitían. Hace unos días, la pareja de Villa María mostró su nueva casa y la inauguración de su local de ropa. Sin embargo, este miércoles, una serie de posteos encendieron los rumores de separación.

Es que, la influencer subió una historia donde se la ve compungida dedicando un fuerte mensaje hacia su pareja, el Moneda. “Jamás te voy a perdonar todo lo que me haces. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente”, manifestó.

La cordobesa publicó una serie de historias que encienden los rumores de separación. Foto: Instagram

No dio mayores detalles de la causa de la posible separación, aunque la polémica no quedó ahí. Posteriormente, su pareja, le respondió la historia y ella decidió hacer público ese mensaje, acompañado de otra crítica frase: “Me da impotencia hacer todo y que siempre me trates de loca”.

Tras la publicación de las imágenes, la cordobesa decidió borrarlas pero hubo seguidores que capturaron la secuencia. Hasta el momento, ninguno de los dos salió a confirmar o desmentir la separación pero se cree que se trata del fin de la pareja de tiktokers.

QUIÉNES SON KAMI Y EL MONEDA, LA PAREJA MÁS FAMOSA DE CÓRDOBA

La Kami y el Moneda se hicieron famosos por la frescura con la que se mostraban y la alegría que transmitían hasta en las cosas más pequeñas. Sus videos del día a día los convirtieron en dos celebridades de Tik Tok e Instagram.

En agosto del 2020, Kamila subió el primer video donde mostraba la rutina de la pareja; una secuencia que se multiplicó con el tiempo y los videos comenzaron a generar una gran repercusión en Córdoba y en el país.

Kami y El Moneda volvieron a llenar de alegría las redes Foto: Instagram

Sin embargo, en 2021 uno de ellos fue el que generó el ‘boom’ en las redes sociales. El encargado fue “el Moneda” cuando un día decidió subir un video en el que se los ve a ambos cenando un sándwich de milanesa y una “cocona” en la costanera del río de Villa María.

El posteo estaba acompañado por una frase que estaba dedicada a Kamila: “No puedo creer que ande con una chica tan hermosa como vos, bombón”. Desde ese momento, el video generó la reacción de cientos de usuarios que respondían con un “Eso es amor” y “Quién para ese plan”.