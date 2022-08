Rocío Moreno, la expareja de Paulo Londra, mostró cómo es su nueva casa

Aproximadamente tres meses después de llegar a un acuerdo económico por su separación de Paulo Londra, Rocío Moreno mostró detalles de su nueva casa. Finalmente, logró mudarse junto a las dos pequeñas hijas que tiene con el cantante.

La joven cordobesa subió un video a sus redes sociales en el que recopiló imágenes de lo que fue la mudanza y de la vivienda en sí. Cabe recordar que el acuerdo que cerró con el artista incluía, entre otros puntos, una casa para poder vivir sola con sus hijas.

“Gracias a mi familia que me acompañó y me supo guiar. Gracias mami por ponerte el caso al hombro y luchar junto a mí por el bien de mis nenas. Gracias a mis amigos por levantarme cada vez que me encontraron agotada y muy triste. Gracias a mis abogadas que me defendieron como si fuese su propia hija”, señaló Moreno.

“Más que feliz y agradecida de que las nenas tengan su espacio para crecer, un hogar. Nueva etapa donde vamos a hacer de esta casa nuestro verdadero hogar las tres unidas como siempre”, sentenció.