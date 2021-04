La inseguridad sigue siendo noticia en Córdoba y esta vez fue un hecho violento que podría haber terminado en tragedia. Todo comenzó con un robo en una carnicería de barrio Los Gigantes, en donde además de llevarse la recaudación del día le gatillaron tres veces en la cabeza al dueño, pero la bala no salió.

El hecho se produjo en la noche del lunes, cuando los dueños se disponían a cerrar el local ubicado en calles Miguel Cané y José A. Maitín, del mencionado barrio. En ese momento ingresó un grupo de sujetos armados y pidieron que les entregaran todo.

“Me trajeron a la caja apuntándome en la cabeza y la espalda. Nos decían que nos tiremos al piso, nosotros accedíamos a todo. Nos pedían plata, celulares, las llaves de la camioneta”, comentó una de las dueñas del comercio a Radio Mitre.

Pero el momento de mayor tensión se dio cuando apareció su esposo, quien también trabaja en el lugar. “Se asustaron cuando lo vieron a mi marido salir del baño con el celular en la mano. Se pusieron muy nerviosos, pensaron que había llamado a la policía”, indicó la mujer.

En ese momento es en el que las amenazas comenzaron a aumentar y cuando le gatillan al hombre tres veces en la cabeza, pero por fortuna la bala nunca salió de la pistola. “Le gatillaron dos o tres veces. Le pedí a Dios que no pasara nada a ninguno de los tres, porque estaba mi empleado. En este país es así, solamente podes agradecer que no te matan”, remarcó. Y solicitó: “Pido difusión para que aparezca la camioneta que es una herramienta de trabajo. Es una Amarok blanca”.

Quejas de vecinos

La ola de inseguridad también azota a Los Gigantes y los vecinos se quejaron ya que se sienten desprotegidos. “Así estamos acostumbrados a vivir en Los Gigantes, no hay policía no hay nada. Quedamos a la deriva. Es la zona comercial del barrio. No hay policía a la hora que cerramos”, afirmó la dueña de la carnicería asaltada.

Por su parte, otra de las vecinas indicó: “No hay gente que se salve: si no es el negocio, es en una casa. A mí me robaron en casa, no estábamos y cuando volvimos nos encontramos que nos llevaron todo. Tuvimos que volver a empezar”.

“En la parada del colectivo hay arrebatos constantes. No se puede trabajar tranquilo. Estamos a la deriva, totalmente desamparados”, dijo otra mujer.