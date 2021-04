El domingo 4 de abril, la tradicional tienda de telas Los Ángeles ubicada en la calle Rivera Indarte al 160, sufrió un robo millonario a manos de un grupo de ladrones.

Cuando empezaron a emprender la huida del comercio, un efectivo policial se encontró cara a cara con los sujetos.

Robo en tienda Los Ángeles (Policía de Córdoba)

“Cuando emprenden la huida, fuimos recorriendo piso por piso hasta que dimos con los delincuentes junto con mi chofer, el sargento Calderón”, explicó el agente Marcos Arce en El Show del Lagarto.

El policía relató que tuvieron un diálogo con el ladrón de mayor edad, donde le ofreció 11 millones de pesos (la totalidad del botín), a cambio de que los dejara escapar.

“Me dijo que si yo me quedaba con la totalidad del dinero no había problema, que los dejara dormir ahí y me retirara sin haberlos visto”, explicó.

Arce explicó que en ningún momento dudo de la negativa: “Le dije que mirara mis borceguíes, que los gastaba todas las noches en el trabajo. Le dije que iba a morir como nací”

El efectivo agregó que fue una charla tranquila y que no hubo que aplicar el uso de la fuerza. Los cuatro hombres de 48, 45, 43 y 42 años quedaron detenidos en avenida Colón al 50, a pocas cuadras de la tienda.