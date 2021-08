En el marco de las flexibilizaciones que se establecieron en las últimas semanas, desde la Cámara de Geriátricos de Córdoba esperan por nuevas aperturas en el sector. Aseguran que hace un año y medio que los residentes solo reciben visitas de emergencia cuando entran en cuadros depresivos.

“El impacto en los adultos mayores del aislamiento fue letal”, señaló la Nora Kurth, titular de esa entidad. Y agregó: “Es un tema que no está en discusión y todavía no se sabe del todo su alcance; había en su momento una razonabilidad, incluso aunque fuera cruel, de protegerlos, pero ya es tiempo de replantearlo, primero por el nivel de vacunación en ese sector, y segundo, porque los índices de letalidad claramente han bajado”.

En diálogo con Cadena 3, la representante del sector aseguró que se encuentran “esperando formalmente un anuncio en los próximos días”. “Tenemos además algunas sugerencias para el COE para prevenir los contagios y que el adulto mayor pueda vivir en la residencia y que pueda salir también”, aseveró Kurth.

En este sentido, la titular de la Cámara de Geriátricos consideró que “si una persona vacunada puede salir a un café, por qué no lo puede hacer un adulto mayor también vacunado”. “Tienen que recuperar su libertad porque no han cometido ningún delito. No es justo ni para ellos ni para las familias”, sentenció.

“Están dadas las condiciones para nuevas habilitaciones”

Rubén Ovelar, titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) Córdoba, coincidió con Kurth y aseguró que “están dadas las condiciones para nuevas habilitaciones” en geriátricos. “Por el fuerte avance del plan de vacunación, creo que están dadas las condiciones para comenzar a flexibilizar algunos protocolos como las visitas, con todas las medidas preventivas y con el debido cuidado del caso”, señaló.

En diálogo con Radio Universidad, Ovelar estimó: “Esperamos que, a partir de septiembre, pueda haber algún grado de flexibilización en las visitas a los ancianos alojados en las instituciones”. En esa misma línea, valoró que “la visita de los familiares es una cuestión central e importantísima para los internos que están toda la semana esperando poder ver a sus seres queridos”.

“Creo que con el distanciamiento que corresponda, es posible que pueda haber una flexibilización que permita reanudar las visitas de manera directa y no sólo a través de un vidrio”, concluyó.