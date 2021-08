La Municipalidad de Córdoba busca otorgar beneficios exclusivos para aquellos cordobeses que estén inmunizados contra el Coronavirus. Con esta medida, se busca incentivar a que todas las personas mayores de 18 años accedan a la vacunación y conseguir así, la ansiada inmunidad de rebaño.

Se tratará de una tarjeta de beneficios destinada a los jóvenes, que se logrará en alianza con los sectores más perjudicados por las restricciones en las dos olas de la pandemia: gastronómicos, espectáculos públicos y clubes deportivos.

El intendente Martín Llaryora adelantó a La Voz que “hay reuniones desde hace 15 días con los sectores de los espectáculos, el turismo, el deporte y la cultura que están también muy interesados en que la gente se vacune, porque necesitan no tener otra ola más, ya a que a medida que crece la positividad se ven restringidas sus actividades”.

No habrá pasaportes sanitarios

Las autoridades de Córdoba buscan premiar la inoculación y no prohibir el acceso de quienes no se hayan inmunizado. Así lo expresó en su momento el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo: “Lo que tratamos es de promover la vacunación generando algún beneficio, pero no una restricción. Es decir, que no se le impida entrar a un bar o a un restaurante a una persona porque no está vacunada”.

La iniciativa ya había surgido entre los privados: panaderías, cervecerías y diferentes locales comerciales de la provincia que regalan productos a quienes presenten su carnet de vacunación contra el Covid-19.

El secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, ejemplificó: “Estamos hablando de que pueda entrar al baile gratis quien tenga el carné de vacunación o disfrute de un 30 por ciento de descuento en gastronomía”. La idea es extender esta idea a otras actividades: promociones en gimnasios, entradas para la cancha, pases en gimnasios y 2x1 o algún otro beneficio en cines, teatros y shows.

Más de 500 mil jóvenes sin vacuna

Esta medida tiene un especial enfoque en los jóvenes, ya que apuntan a que toda la población mayor de 18 años se inscriba para acceder a la vacuna. En este sentido, la provincia alcanzó una cobertura con una dosis del 79 por ciento de los mayores de 18 años, pero restan aún 584.903 mayores sin recibir al menos una aplicación, según precisó La Voz.

El grueso de este universo sin vacunación son jóvenes menores de 30 años: 309.072, de acuerdo al último registro del Ministerio de Salud provincial. En la franja etaria de 18 a 24 años sólo está cubierto el 53 por ciento de los 406.763 integrantes de este grupo, según las estimaciones poblacionales de Indec. En la franja 25 a 29 años la cobertura es algo superior: alcanzó el 62 por ciento.

“La experiencia viene mostrando que este grupo de la población interpretó que la enfermedad era una cosa de los más grandes, que no los afectaba, por eso manifestaron menores cuidados. Pero eso, para empezar, cambió y hoy también tiene impacto en jóvenes y las restricciones pegan de lleno en el sector privado que tiene actividades que son las que busca este grupo”, analizó Siciliano.