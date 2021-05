El coronavirus no se detiene en la provincia de Córdoba y por estas horas la preocupación parece superada en una residencia de adultos mayores de Río Ceballos donde tuvieron un brote con 50 personas contagiadas.

No obstante, la situación no fue grave ya que todos los residentes del complejo ya estaban vacunados con las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V, lo que ayudó a que no atravesaran cuadros de gravedad.

En tal sentido, uno de los encargados del geriátrico dijo que “en pocos días salimos del problema porque tienen muy poquitos síntomas”, comentó en declaraciones a EL Doce, este lunes.

“Por suerte todos están bien y los encontró sin síntomas y sólo se internó a una persona preventivamente por otros antecedentes, pero sólo fue en sala común”, comentó y agregó que “todos estaban vacunados con la dos dosis de la Sputnik y por eso no tuvieron síntomas graves”, concluyó.