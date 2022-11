Reapareció Oscar González: “Yo fui preparado para salvar vidas y no para matar gente”

El pasado sábado 29 de octubre, el legislador Oscar González protagonizó un trágico accidente en Altas Cumbres. El funcionario provincial manejaba un BMW judicializado cuando impactó contra una Sandero. Como consecuencia, murió la conductora, Alejandra Bengoa; una de las niñas acompañantes, Alexa, quedó parapléjica y la segunda, Marina, sigue internada.

A un mes del hecho y después de todas las polémicas surgidas, habló el expresidente provisorio de la Legislatura de Córdoba. En diálogo con Radio Verdad, se refirió al trágico siniestro y justificó la emisión de su licencia de conducir y la utilización de autos judicializados.

Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, protagonizó un accidente fatal enlas Altas Cumbres. (José Gabriel Hernández / La Voz) Foto: José Hernandez

Polémica por los autos judicializados y el presunto uso personal

González se refirió a la polémica surgida con los autos asignados por el Poder Judicial y mencionó que varios municipios de Traslasierra cuentan con vehículos gestionados por él. “Era un despropósito que se queden en Bower, por eso era mejor que estén al servicio de la gente”, justificó el funcionario.

Mientras que, aseguró que “todo estaba dentro de la ley” y se trataba de un “procedimiento legítimo”. Respecto al origen del vehículo, manifestó: “A una Carmelita descalza no se lo secuestran”.

Dentro de las polémicas posteriores, fue cuestionado por el presunto uso personal de los vehículos y se excusó diciendo: “No hay fin de semana que no tuviera actividad. El día domingo que seguía al accidente, tenía planeado licitar una obra muy importante en Los Cerrillos. Puedo tener muchos defectos, pero nadie duda que soy un trabajador incansable por el progreso de Traslasierra”.

La camioneta BMW X1 que manejaba Oscar González. Foto: El Doce

Una licencia de conducir de Las Tapias y multas por exceso de velocidad

Después de la tragedia en Altas Cumbres, se puso en duda el otorgamiento de la licencia de conducir de González. El carné fue emitido en Las Tapias, un municipio vecino al del domicilio del legislador. Ante esto, se defendió diciendo: “Me resultó comodo, el 7 de enero tenía que ir a Las Tapias y aproveché para renovar el carné”.

En paralelo, mencionó que las multas “son de seis meses después de la emisión del carné”. Y aseguró que las sanciones por alta velocidad se dieron en Tulumba cuando estaba de paseo y “no era en el auto oficial”.

Situación judicial de González y su relación con las víctimas

“La salud de las involucrados es lo más importante. Al mensaje lo mandé con mi hija (haciendo referencia al acercamiento de la mujer con los padres de Alexa), ambos son médicos y están acostumbrados a tratar con padres en esas condiciones. Yo quisiera poder ayudar y hacer todo lo que está a mi alcance por la salud de las niñas”, manifestó al respecto, haciendo referencia a Marina y Alexa.

Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Altas Cumbres marcharon hacia la Unicameral. Foto: Javier Ferreyra

Incluso, reflexionó al respecto de la tragedia y expresó: “Por momentos, pienso tuve que haber sido yo quien debí haber muerto, que ya tengo mi vida hecha”. En este sentido, agregó: “Yo fui preparado para salvar vidas y no para matar gente. Fue y es muy doloroso para mí”.

Así mismo, se mostró confiado por su situación judicial y dijo: “Las cosas no son como se dijeron inicialmente; son distintas. Tengo toda la fortaleza para asumir las responsabilidades que me quepan y nunca movería un dedo por eludirlas”.

Pedidos de renuncia de la oposición y solicitud de licencia

González tiene una licencia otorgada por seis meses, el permiso máximo que puede otorgar el cuerpo. Sin embargo, legisladores presentaron varios proyectos pidiendo su apartamiento definitivo o por un año de la Unicameral.

Luciana Echevarría pidió la expulsión de Oscar González. Foto: Luciana Echevarría

Al respecto, el funcionario de Hacemos por Córdoba, adelantó: “Envíe una nota a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para no incorporarme hasta que el proceso judicial esté concluido. Si vuelvo, quiero hacerlo con la tranquilidad absoluta y si no, prefiero no volver”.

Sin embargo, negó su renuncia al cuerpo y afirmó: “No pensé en hacerlo porque todos tienen derecho a la defensa, las cosas pueden resultar distintas y la Justicia debe dictaminar la responsabilidad de cada uno”.