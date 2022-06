Ramiro Bueno, hijo de El Potro, ya tiene 25 años y siempre aprovecha las redes sociales o su música para homenajear a su padre. El recuerdo de Rodrigo está más vivo que nunca, pero parece que la relación con la familia del ídolo no es de las mejores.

En el programa “Flor de Equipo”, el actual trapero aseguró que hay poco contacto con los Bueno. “Con mi abuela no hablamos mucho. No hay bronca ni ningún problema, pero cada uno tomó su camino y priorizó sus cosas. Quizá en un futuro nuestros caminos se vuelvan a juntar. Por lo pronto yo sigo haciendo lo mío (...) Cada uno hace lo que puede”, expresó.

En este sentido, detalló que “hace mucho” que no hablan pero que el aprecio sigue estando. “Más allá de tener poco contacto o vínculo, me gusta verlos bien y felices. Yo la llamé un montón de años, pero uno espera del otro lado una demostración de interés también. Pero bueno, yo no lo juzgo”, agregó.

Lejos de polemizar, Ramiro reforzó que no hay problemas en la familia sino que “cada uno hizo su camino”. “Yo le tengo un cariño enorme a Betty, por eso no la juzgo. Todo pasa por algo”, cerró.