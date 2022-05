Este 24 de mayo Rodrigo Bueno cumpliría 49 años. En este contexto, su hijo Ramiro habló en los medios y recordó a su papá, también contó sobre su paso en la música y se refirió a la relación que tiene con los Bueno.

El 24 de junio del 2000 murió El Potro en un fatídico accidente de tránsito que se cobró la vida de él y de Fernando Olmedo. Pese a su fallecimiento, el cuartetero sigue más vigente que nunca y todos los años, cada 24 de mayo, sus fanáticos recuerdan su cumpleaños.

El recuerdo de Rodrigo

Para rememorar al cordobés, el programa LAM invitó a su hijo Ramiro Bueno (25) quien dijo “Siempre siento presente a mi papá”. El joven aseguró que “recuerda flashes” de su padre pero sobre todo de cuestiones cotidianas y no tanto de su faceta de ídolo.

“Cuando se hicieron las 00, saludé al cielo a mi papá y le dije: ‘Viejo, feliz cumpleaños’. La gente siempre me hace sentir que él está presente, y eso es algo único. Además lo tengo presente en la música”, dijo el ‘heredero’ que actualmente trabaja en el Ministerio de Educación de CABA.

Su carrera musical

Un día antes del cumpleaños de su padre, sacó su tema “Los Ángeles”, y reafirmó que seguirá en el camino de la música aunque reconoció que dedicarse a eso ‘No fue nada fácil’: “Me la jugué, fue dificil al principio porque me metí en otra cosa que no era cuarteto”.

Ramiro no pierde oportunidad de recordar a su padre e incluso lo evoca en una de sus canciones ‘24/05′ donde habla de la carrera de su padre, su legado y expresa: “Sueño con volver a verte”.

Respecto a las especulaciones de la muerte/asesinato de El Potro, Ramiro dijo: “No voy a darle lugar a quienes especulan por la muerte de mi papá. Tengo incertidumbre pero son cosas que las hablo con mi mamá”.

Finalmente, y consultado por el contacto que tiene con la familia Bueno, el joven detalló que la comunicación es poca pero que no hay ningún conflicto en el medio. “Son caminos que se separan, pero que no quiere decir que en un futuro no se junten”, cerró.