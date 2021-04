Con el impulso del ascenso y del debut con victoria en el Federal A, Racing de Nueva Italia afronta este domingo a las 19 su segunda presentación, con la visita a Sportivo Las Parejas de Santa Fe, en la Zona 2 del torneo y con el arbitraje de Adrián Franklin.

La Academia derrotó a Douglas Haig 1-0 en la primera fecha, con una destacada actuación del equipo, por lo que Hernán Medina mantendrá la formación sin cambios: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Luis Rivero, Martín Pucheta y Santiago Rinaudo; Franco García, Mariano Martínez, Emanuel Gimenez y Leandro Fernández; Diego Jara y Emiliano Blanco.

Sportivo Las Parejas, por su parte, en la primera fecha fue vencido por Chaco For Ever 3 a 1. La segunda fecha incluye estos encuentros: a las 15.30 Juventud Unida (G)-Central Norte (S); Douglas Haig-Gimnasia (CdU); a las 16 Sportivo Belgrano (SF)-Defensores de Villa Ramallo; Boca Unidos-Chaco For Ever; Gimnasia (S)-Crucero del Norte (M); a las 18.15 Sarmiento de Chaco-Unión de Sunchales.