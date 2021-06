El puntero Racing será el primero en volver a las canchas tras las restricciones por la segunda ola de coronavirus, y este lunes a las 15.30 recibirá en Nueva Italia a Sportivo Belgrano, el segundo en las posiciones.

La Academia viene de ganar en Chaco y es líder invicto y con el arco en cero. En principio, Hernán Medina pondrá en escena la misma formación con la que golearon a Sarmiento 3 a 0, con goles de Adrián Pucheta, Nicolás Parodi y Axel Villegas.

Calidad Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Juan Albertinazzi, Pucheta y Santiago Rinaudo; Franco García, Emanuel Giménez, Mariano Martínez y Franco Schiavoni; Parodi y Leandro Fernández serían los once ante Sportivo, que en la fecha pasada empató con Chaco For Ever.