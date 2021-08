Perder en Corrientes no fue fácil de digerir para Racing de Nueva Italia, que de todos modos tiene la gran chance de recuperarse rápido ya que este miércoles a las 15 recibirá en Nueva Italia a Juventud Unida de Gualeguaychú, por la fecha 19 de la Zona B.

La Academia cayó por 2 a 1 sobre el final del partido ante Boca Unidos, y ya no es puntero en soledad. Lo alcanzó en la cima y con 35 puntos Gimnasia y Tiro de Salta, que le ganó 1 a 0 a Central Norte en el clásico, y que este miércoles asume una visita de riesgo a Chaco For Ever, tercero con 28.

Los chaqueños justamente viene de empatar en Gualeguaychú con el rival de Racing, que aparece en la tabla con 19. En principio, en el equipo de Hernán Medina el único cambio será obligado, con Nicolás Fassino por el expulsado Emanuel Giménez.

Mientras que Diego Jara, uno de los goleadores Albicelestes, volverá a ser incluido entre los concentrados tras una lesión. El plantel realizó un regenerativo al regreso de Corrientes y este lunes entrenará en el predio René Gorreta.