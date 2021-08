Los minutos se consumían en Nueva Italia y parecía que lo ganaba Racing ante un Sportivo Las Parejas que ya no quería más. Y la impaciencia se hizo sentir también en la zona de plateas, desde donde salió un reclamo en una fallida definición de Martín Garnerone, que dio pie a un tumulto al final del empate en cero.

//Mirá también: Racing empató en Nueva Italia pero sacó más ventaja en la punta del Federal A

“Reprochar algo a este equipo, a este plantel, a un jugador; es un despropósito, y no lo voy a permitir. Este grupo está para grandes cosas y no me parece que haya que escuchar reclamos. Y eso que eran 40 ó 50 personas.... En vez de alentar y de disfrutar a este equipo vienen con reproches, y no lo voy a permitir”, se descargó Hernán Medina.

//Mirá también: La Tota Medina y el objetivo de Racing: “El objetivo es depender de nosotros mismos de acá al final”

En cuanto al partido en sí, el DT Albiceleste remarcó: “Yo quiero sumar siempre. Obvio que de a tres es mejor, pero lo buscamos por todas la vías y el arquero sacó y encontró dos o tres pelotas y otra pegó en el palo. No quita que hicimos un excelente trabajo”.

Y agregó: “El punto vale porque el torneo se pone cada vez más duro y competitivo. Ningún equipo resigna nada. En el planteo general, sobre todo en el segundo tiempo, sobraron las chances para quedarse con los tres puntos”.