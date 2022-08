Por un desborde cloacal en Nueva Córdoba, una peluquería terminó inundada

Un importante desborde cloacal se registró este sábado por la mañana en barrio Nueva Córdoba y provocó complicaciones en la zona. Es que, el agua servida que brotaba en una vereda ingresó a una peluquería que terminó inundada y otros comercios también se vieron afectados.

El desagradable evento empezó cerca de las 9 en calle Buenos Aires al 1.050. Según vecinos de la zona, el agua empezó a circular por ambas veredas de la cuadra, por lo que dieron aviso a Aguas Cordobesas. Una cuadrilla llegó al lugar y confirmó que el problema era de cloacas.

Esto generó un gran inconveniente para los residentes y comerciantes ya que el afluente volvía a los sanitarios de los hogares. En algunos casos, empezó a emanar desde las bañeras, mientras que en la calle circulaban residuos de materia fecal.

Una peluquería se vio gravemente afectada por esta situación ya que terminó practicamente inundada. “Hace un mes arreglaron esto. Deberían gastar menos en macetas y más en cloacas”, manifestó la dueña del establecimiento en diálogo con Cadena 3.

Además, su jornada laboral y comercio fueron perjudicados ya que el mobiliario es de madera y no sabe cómo quedará luego del paso del líquido cloacal. Como si fuera poco, el personal de Aguas Cordobesas afirmó que no podían hacer nada porque el problema no corresponde a la empresa prestataria.