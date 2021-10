El pasado lunes, un oficial de policia sufrió varias heridas al intentar detener a un grupo de delincuentes que huían en un auto robado. El escape comenzó en barrio Alta Córdoba y finalizó en San Martín, donde los ladrones atropellaron a la víctima que comentó cómo fue el episodio.

El oficial Bustamante, de 30 años, recordó: “Sentí mucho miedo. Pensé que iba a terminar abajo del auto”. El policía fue atropellado en las calles de la ciudad por delincuentes que huían. “Cuando vio que me bajé del móvil, me encaró, me choca y me tira atrás del móvil y continúa su huida”, relató a Cadena 3.

Sin embargo, el hombre sufrió heridas leves y le diagnosticaron traumatismo en una de sus piernas. “Cuando sentí el impacto en la rodilla, pensé que me había quebrado”, finalizó.