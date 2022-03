Una emotiva historia de resiliencia y superación tuvo un gran desenlace esta semana en la localidad de Morteros, al este de la provincia de Córdoba. Allí, Facundo Milanesio, un joven que hace ocho meses tuvo un terrible accidente por el cuál sufrió la amputación de sus piernas, se recibió este martes de preparador físico.

El sábado 3 de julio de 2021, Facundo fue el protagonista de un impactante choque con su moto, por el cual debió ser internado de urgencia y pasar dos semanas y media en coma, además de perder sus extremidades inferiores. “Me desperté, tuve una operación de cadera y el 18 de agosto volví a mi casa”, recordó en diálogo con El Show del Lagarto.

El joven debió asistir a fisioterapia para recuperarse del accidente. Foto: @milanga9

“De ahí empezó la recuperación con fisioterapia y movimientos de cadera y cuerpo”, explicó el joven, que vivió 18 años en Córdoba. Y detalló todo lo que volvió a hacer tras ese duro episodio de su vida: “Comencé básquet, me subí a un karting, hacía movimientos en la cama y luego se me presentó la posibilidad de seguir cursando mi carrera de manera virtual”.

Facundo siguió entrenando tras el accidente. Foto: @milanga9

En tal sentido, Milanesio recordó que los profesores lo “fueron ayudando y adelantando las clases que había perdido” y que se presentó en las mesas de exámenes finales y rindió las materias que le quedaban. “El martes terminé todo y me recibí”, señaló con una gran sonrisa en su rostro.

Cómo fueron los primeros días tras el accidente

En tanto, sobre los días posteriores al accidente, el joven rememoró que cuando se enteró de la amputación fue muy triste. “Mi vieja me contó que no tenía mis piernas y yo le preguntaba cómo podía ser que no tenga yeso, que no tenga clavos ni nada si yo sabía que en el accidente me había quebrado las piernas pero no pensé que era para una amputación”, sostuvo.

“Yo le decía a mi mamá: no quiero seguir así, no quiero esto para mí, no es lo que yo elegí, sinceramente no quiero. Fue llorar mucho, no fue lindo. Pero tres o cuatro días después empecé a cambiar la cabeza y mi familia directa fue mi pilar fundamental”, aseveró Facundo. “Les agradezco por siempre porque esto sigue, la vida es muy hermosa y hay que meterle, no hay que bajar los brazos”, sentenció.

Así sigue su carrera tras el título obtenido

Al ser consultado sobre lo que viene en su carrera, Facundo contó que antes del accidente ya trabajaba de “lo suyo”, así que continúa así. “Soy director técnico de la primera de caballeros de hockey y preparador físico de la misma categoría en caballeros y en damas, y del sub16”, contó.

Y agregó: “En básquet, soy entrenador de ‘mosquitos’ y de la escuelita”. “Esto es a lo que me quiero dedicar”, aseveró.