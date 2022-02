A cuatro meses de ser impactada junto con su hija por una avioneta que cayó sobre ellas en una calle de Villa General Belgrano, Yésica Acuña comienza a caminar con ayuda y cuenta que ese milagro también la acercó a su ex pareja, con el que intentan darle una nueva oportunidad al amor.

Con el auxilio de un andador para poder desplazarse, la mujer regresó al punto exacto donde ocurrió el accidente y no tiene dudas en afirmar “que estemos vivas es un milagro”, dice sobre su salud y la de su pequeña hija, que requirió menos tiempo de internación y rápìdamente fue a casa, con su padre.

Entre otras lesionas, la madre sufrió fracturas en la cadera y en las piernas: “Algunas se sanaron solas, según me dijeron los médicos, pero la del fémur que fue expuesta sí me tuvieron que operar”, explicó en declaraciones a El Doce.

Otra apuesta a la pareja

Estaban separados pero este dramático suceso los acercó y ahora Yésica relata que están regresando con Agustín Moreno, el papá de su nena con quien estaba distanciada en aquel momento.

“Yo me había separado del papá de mi nena, pero con esto del accidente y que él no encontró en ese lugar, se vino con nosotras a Córdoba donde estuve internada y ahora estamos probando de nuevo estar juntos”, reveló.

Sobre lo vivido, él contó: “Alcé mi bolso y me fui con ella, con toda la ropa de mozo puesta. No me importó nada. Tenía la camisa blanca, los zapatos, el pantalón de mozo, pero no importó. Me fui dos semanas con ellas al hospital”, relató mientras que Yésica opinó que “es el destino. Tenía que pasar y ahora estamos intentando volver a ser una familia”, concluyó.