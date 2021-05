El último informe de la compañía S Money 8 basado en las estadísticas de Spotify y detalles brindados por Kworb, ubican al rapero cordobés Paulo Londra como uno de los 10 artistas más escuchados en el mundo.

//Mirá también: Paulo Londra festejó su cumpleaños con una promesa muy especial

Su tema “Adán y Eva”, publicado en 2018, se ubica en el ranking con más de 600 millones de reproducciones, y una recaudación de más de 3 millones de dólares.

Según el sitio Business Insider (digital estadounidense de noticias financieras), Spotify suele pagar entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción. Esto significa que se necesitan al menos 250 reproducciones para que un artista gane un dólar.

En 2019, cuando el joven lanzó su álbum Homerun, se convirtió, por segundo año consecutivo, en el músico argentino más escuchado en Spotify. Por aquel entonces, su primer álbum lo posicionó como el artista con más streams en la Argentina, y uno de los más escuchados en Latinoamérica y España.

//Mirá también: Paulo Londra publicó un “freestyle” y sus seguidores no dudaron en elogiarlo

Con tan sólo 23 años, el cantante, rapero y compositor cordobés lidera los rankings mundiales con su música. El nuevo top10 del que forma parte Londra se hizo basándose en la lista de canciones mejor pagas del mundo y también las más reproducidas.

El puesto número 1 se lo lleva el artista inglés Ed Sheeran, por “Shape of you”; luego se ubica el norteamericano Post Malone, con “Rockstar”; y completa el podio la australiana Tones and I, que obtuvo 10.298.960 dólares con “Dance Monkey”.

Actualmente, el cordobés se encuentra en un parate musical debido a un conflicto judicial con su ex productora Ovy On The Drums. Pero, el día de su cumpleaños, Londra aseguró que este año podría destrabarse el caso y volver al mundo del rap.