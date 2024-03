Ovaciones en Talleres: homenaje a Guido Herrera y aplausos de pie para Ramón Sosa

Con 32 años, y en el club desde 2016, Guido Herrera se convirtió en el arquero con más presencias en el historial de Talleres, por sus 265 partidos. Ante Atlético Tucumán superó el récord de Oscar Rogelio Quiroga, que estaba vigente desde hacía 43 años.

Herrera debutó en Talleres el 9 de abril de 2016 contra Almagro, cuando entró por la lesión de Mauricio Caranta (hoy asistente en el cuerpo técnico de Walter Ribonetto). Por entonces, Talleres estaba en la Primera Nacional, certamen que terminó ganando de punta a punta.

Guido Herrera, arquero de Talleres. (La Voz)

Y ya figura entró entre los 10 jugadores con más partidos en la historia del club. El que más tiene es Luis Galván, con 500. Antes del encuentro con los tucumanos, recibió una camiseta homenaje con el número de su récord en el dorsal, ante el aplauso de los cuatro costados del Kempes.

Guido Herrera y su familia en el momento de recibir el reconocimiento por llegar a los 265 partidos en Talleres. (Foto de SportsCenter)

RAMÓN SOSA, FIGURA DE TALLERES Y DE LA GOLEADA

El paraguayo Ramón Sosa fue elegido por la transmisión de TV oficial como el mejor en el 4-1 sobre Atlético Tucumán. “Hicimos un buen partido. Nosotros siempre somos fuertes de local y sabemos lo mucho que nos jugábamos hoy”, afirmó el extremo, de 23 años, sensación en la Copa de la Liga.

Ramón Sosa fue una de las figuras en la victoria de Talleres en el Kempes sobre Atlético Tucumán. (La Voz) Foto: La Voz

Cuando le preguntaron sobre una salida a corto plazo de Talleres, no respondió. No por negarlo, sino por centrarse en su emoción al ser ovacionado por la gente de Talleres. “Yo soy un agradecido con la gente. Desde que llegué al club, siempre me trataron bien. La gente de Talleres es algo hermoso”, aseguró.

“Esto es fútbol, a veces no te salen las cosas. Venimos trabajando bien y se nos vienen dando los resultados que estamos buscando. El objetivo que tenemos todos es pelear el título en esta Copa”, completó el delantero paraguayo.