Otra vez un pasacalles muy particular, en el que se acusaba a un hombre de infiel, sorprendió a los vecinos de barrio Ampliación San Fernando. Por lo llamativo del cartel, de gran tamaño, y el mensaje que contenía, la historia se terminó haciendo viral en Córdoba.

En el cartel se lee el nombre y apellido del sujeto involucrado y una dura acusación: “Practica poliamor y no te avisa. ¡Cuidado! Es un mentiroso, manipulador y farsante”. Pero la historia toma un giro inesperado sobre el final del mensaje: “Gracias igual, porque ahora somos amigas. Besito”.

Una dura acusación contra Cristian David, en barrio Ampliación San Fernando. Foto: onlyincordoba

El cartel fue colgado en la intersección de calles Ernesto Bosch y avenida Belardinelli, de barrio Ampliación San Fernando. Una vez más, los amigos de Only in Córdoba publicaron la foto del particular cartel que no tardó en viralizarse y llenarse de mensajes de los seguidores.

Este pasacalle nos recuerda otro escrache viral en Córdoba que acusaba a otro hombre de infiel, pero esa vez fue en la zona de avenida Castro Barros. “Javier: Aburrís jugando a las escondidas!. Si te gusto la doble vida, bancate el embarazo de tu novia que tenés en Rosario”.