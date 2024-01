“No hay cárcel en Ecuador que no esté manejada por el narco”: dijo el exembajador Luis Juez

Ecuador vive horas dramáticas tras la arremetida de violencia vinculada al narcotráfico que ya tiene al menos 13 muertos en el país. En este marco, Luis Juez, exembajador de Argentina allí, analizó la situación que el presidente Daniel Noboa calificó como un “conflicto armado interno”.

Juez representó a Argentina en el país vecino desde el 29 de enero de 2016 hasta el 8 de noviembre de 2017, bajo el gobierno del presidente Mauricio Macri. Luego, dejó el puesto por un escándalo que lo tuvo como protagonista.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa - EFE Foto: efe

LA SITUACIÓN EN ECUADOR, BAJO LA MIRADA DE LUIS JUEZ

“Era muy fácil de percibir el nivel de deterioro que habían adquirido a partir de la romantización del narcotráfico mezclado con la cuestión ideológica”, expresó el ahora diputado este miércoles, en diálogo con El Doce.

Luis Juez en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

En su estadía, el político rememoró que en los primeros años del expresidente Rafael Correa, grupos narcos irrumpieron en el puerto de Guayaquil para concretar sus negocios y operaciones.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador

“Puedo garantizar que no había desconocimiento de lo que sucedía por parte de la política”, dijo el cordobés que no quiso culpar directamente al anterior gobierno. Sin embargo, aseveró que las acciones anteriores terminaron en la situación actual.

JUEZ COMPARÓ LA SITUACIÓN DE ECUADOR CON CÓRDOBA

“No hay cárcel en Ecuador que el narco no la maneje”, aseguró el hombre que confirmó sus dichos con informes que realizó cuando era embajador, según su testimonio. Además, indicó que el narcotráfico se extendió desde Colombia a Ecuador, Venezuela y México.

Por último, comparó la situación con Argentina y Córdoba y aseveró que “la realidad no está muy lejos”. “´Probablemente, no veamos este nivel de sofisticación de armamento, pero la organización delictiva en la provincia no es muy distinta que lo que presencie en Ecuador”, concluyó Juez.