Quién es Segundo Castillo, el DT de Barcelona SC, que la rompe con los outfits en Copa Libertadores

Este martes a las 21:30, Barcelona de Ecuador visitará a River Plate en el estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Pero más allá del juego, todas las miradas estarán puestas en un protagonista inesperado: Segundo Castillo, el director técnico del conjunto ecuatoriano que dirige los partidos con un elegante smoking.

Aunque llame la atención, es una costumbre que el entrenador ha adoptado como parte de su identidad. El impacto visual fue inmediato durante el partido frente a Corinthians por la fase 3 del torneo, donde Barcelona logró la clasificación a la fase de grupos con un global de 3-2. Castillo apareció con un smoking blanco que rompió las redes sociales y despertó la curiosidad del mundo futbolero.

La elección de la vestimenta, explicada por Segundo Castillo

Con solo 42 años, la carrera como entrenador de Segundo Castillo es reciente. Asumió de forma interina tras la salida de Ariel Holan y, gracias a una racha invicta de seis partidos, fue confirmado por la dirigencia. Desde entonces, Barcelona ha disputado 17 encuentros bajo su mando: 11 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, además de mantenerse en lo más alto de la liga ecuatoriana.

“Ya lo he dicho antes: siento que tengo que estar a la altura del equipo y del torneo que estamos jugando”, expresó Castillo cuando fue consultado por su estilo de vestir. A Diario Extra le comentó: “Las mujeres son más detallistas en esos temas. Uno se deja guiar, pero siempre están viendo esos detalles. Mi esposa es la que me ayuda en cuanto a la vestimenta. Si ella me ve lindo, basta y sobra. Siempre se fija en cómo debo estar vestido”.

Los outfits los elige con su familia.

Una historia de superación y fútbol

Castillo es mucho más que un entrenador con buen gusto para la moda. Es un hombre que a los 14 años dejó su hogar para perseguir el sueño del fútbol, tras el fallecimiento de su padre. Como jugador, tuvo una extensa carrera: vistió camisetas como las de Espoli, El Nacional, Deportivo Quito, Barcelona SC y Guayaquil City en Ecuador; además de militar en clubes del exterior como Al-Hilal, Pachuca, Wolverhampton y Estrella Roja. Fue internacional con la Selección de Ecuador y participó del Mundial 2006.

Desde su retiro en 2021, nunca se alejó del fútbol. Hoy, vive su momento más brillante desde el banco de suplentes y lo hace con estilo.