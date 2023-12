Luis Juez: “El problema de la Argentina no está en los sueldos de los diputados”

Senadores de Juntos por el Cambio con Luis Juez a la cabeza defendieron sus dietas y dijeron que el “problema del país” no está en “los sueldos” de los integrantes de las cámaras. Argumentaron que si no recibieran ingresos la política sería un “lugar para una elite de gente millonaria”.

Excandiato a gobernador por Córdoba, Juez declaró en Radio Rivadavia que “el problema de la Argentina no está en los sueldos de un diputado”. Lo hizo ante el reclamo popular que se replica en redes sociales, planteando que los políticos deberían bajarse los sueldos.

Luis Juez en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Bravo Nicolas

“Hay que dar el ejemplo, pero hay que reconfigurar el concepto de la casta. El problema de la Argentina no está en los sueldos de un diputado. Durante la pandemia doné el 35% de mi salario durante un año. Ahí no está el problema. Es fácil apuntar el fusil por ahí porque no te va a defender nadie”, planteó.

CAROLINA LOSADA, A TONO CON LUIS JUEZ

La senadora radical por Santa Fe, Carolina Losada, se mostró en sintonía con Luis Juez. “Hablar de números en Argentina donde un jubilado gana lo que gana no está bueno, pero yo gano muchísimo menos de lo que ganaba cuando era periodista”.

Luis Juez, Carolina Losada y Rogelio Frigerio en un encuentro en Buenos Aires. (Juntos por el Cambio)

En declaraciones a Neura, la funcionaria defendió la dieta de los representantes legislativos y enfatizó que si los dirigentes no reciben sueldos, “los únicos” que podrían ser políticos serían los “millonarios”.

“Lo que está mal en la política y lo que hay que recortar no son los sueldos, porque si no los únicos que pueden ser políticos van a ser aquellos que son millonarios o que se dedican a otra cosa al mismo tiempo”.