Murió un emblemático hincha de Talleres y el club lo recordó en redes sociales: “Gracias por estar”

En las últimas horas, se conoció el fallecimiento de un emblemático hincha de Talleres. Se trata de Silvio René Battán, conocido como “el Colorado” que llevaba una bandera característica de la “T” para todos lados.

“El colorado, el que nunca ‘T’ abandona”, dice el pedazo de tela que Battán colgó en cada cancha que fue para alentar al club albiazul. Sus compañeros, amigos y el propio club lo recordaron en las redes sociales.

MURIÓ UN EMBLEMÁTICO HINCHA DE TALLERES, “EL COLO” BATTÁN

El hombre tenía 76 años y sufría una grave enfermedad. Trabajaba como maestro mayor de obras y siguió a los equipos albiazules desde los ‘70, aunque su amor arrancó mucho antes. Incluso, sacó por primera vez un carnet de socio a los 10 años de edad.

Battán en Chile, cuando Talleres visitó a Palestino por Copa Libertadores en 2019.

“Tengo cáncer de próstata y me lo detectaron el año pasado. Mientras jugó Talleres, fui igual. No me importó. Ir a ver al equipo, tener un día de cancha es lo mejor contra esa enfermedad. Me la hace olvidar y hasta pensar en que me voy a recuperar”, dijo Battan a La Voz en 2020.

EL MENSAJE DEL CLUB Y EL RECUERDO DE SUS COMPAÑEROS ALBIAZULES

“El Colado, hincha de nacimiento, nos deja un legado de fidelidad y amor eterno por esta camiseta. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento. Gracias por estar siempre”, escribió Talleres en X.

Al mismo tiempo, miles de hinchas lo recordaron como un “apasionado albiazul”. “En las buenas y en las malas, siempre estuviste alentando a nuestros colores”, escribió un usuario. “Talleres, juegues donde juegues, siempre estará el Colorado alentándote... Ahora desde el cielo”, publicó otro.