Wanda Nara anunció su propia serie en Netflix: cuándo se estrena

Wanda Nara no deja de sumar titulares en su repertorio. Tras separarse de Mauro Icardi, la modelo se ha enfrentado a una batalla legal y mediática con el futbolista por la tenencia de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Wanda Nara rompió el silencio con un explosivo comunicado tras el fallo adverso de la Justicia.

En medio de esta disputa mediática, el Juzgado Civil N.º 106 del Poder Judicial de la Nación dictó una medida cautelar que le suspendía a Wanda Nara sus redes por 30 días tras entorpecer la revinculación de sus hijas con el padre.

“En atención a lo informado por el Ministerio Público Tutelar, lo solicitado por el Sr. Defensor Público de Menores en el dictamen del 3 de abril de 2025, la nueva desobediencia incurrida por la actora a una disposición judicial consentida y dado que la Sra. Nara con la inasistencia injustificada de sus hijas ha generado la obstrucción del proceso de revinculación paterno-filial, vulnerando una vez más los derechos de Francesca e Isabella, RESUELVO: en calidad de “medida cautelar”, disponer la suspensión, por el término de treinta (30) días corridos, de todas las cuentas de redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook”, aseveró el escrito.

La resolución judicial contra Wanda Nara.

Tras conocerse la sentencia, la modelo aprovechó el último uso de sus redes sociales por un mes para anunciar una gran noticia para sus seguidores: contará con su propia serie de Netflix.

Los detalles de la nueva serie de Wanda Nara

La intérprete de “Amor Verdadero” reveló su nuevo proyecto a través de sus redes sociales. Ahí, habló por primera vez sobre el presunto cierre de sus redes. “No sé si me van a cerrar o no las cuentas. Está trabajando en eso, mi abogado, sería algo super injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados”, expresó la mediática con cierto enojo.

Seguidamente, la empresa anunció su nuevo proyecto con Netflix que comenzará a grabarse en mayo de este año. “Hay algo que ya les puedo contar y es que, firmé contrato para hacer algo, ustedes hace un montón, quieren y me pedían. Se viene ‘Wanda Nara, la serie’ por Netflix. Empezamos en mayo a grabar”, anunció la empresaria.

“No quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas (...) Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”, aseveró a modo de cierre.