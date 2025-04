Sol Pérez ya es mamá por primera vez: qué significa “Marco” el nombre que eligió para su bebé

Este 4 de abril se convirtió en el día más especial para Sol Pérez. Tras nueve meses de espera y múltiples intentos de búsqueda, la modelo le dio la bienvenida a Marco, su primer hijo con Guido Mazzoni. “Bienvenido Marco, te amo con toda mi vida”, expresó la mediática con suma emoción.

Las primeras imágenes de Marco, el bebé de Sol Pérez: “Te amo con toda mi vida”

La llegada de Marco es el inicio de una nueva etapa en la vida de Sol Pérez. Esto se refleja inclusive en el nombre del pequeño, que goza de un increíble significado.

Qué significa “Marco” el nombre que eligió Sol Pérez para su bebé

“Marco” tiene un origen latino y está relacionado con el dios de la guerra Marte. De allí parten sus múltiples significados como “guerrero”, “valiente” y “Dedicado a Marte”.

Las personas que se llaman Marco suelen ser vistas como individuos decididos, energéticos y con gran voluntad. Incluso, tienden a destacarse por su liderazgo, valentía y sentido de la justicia.

Cómo fue el embarazo de Sol Pérez

Desde otro aspecto, la modelo reconoció ante los medios que su proceso por quedar embarazada estuvo marcado por la paciencia y múltiples tests de embarazos negativos. Sin embargo, cuando la ginecóloga le envió una serie de estudios y descubrió que estaba ovulando, finalmente pudo dar con el tan ansiado bebito.

Los estilismos recientes de Sol Pérez en "Gran hermano" que ahora destacan su panza de embarazada. (Foto: Instagram Sol Pérez)

Fue así como la vida de Pérez cambió por completo. “Es un proceso donde una se tiene que volver a conocer”, había asegurado en su momento la modelo a Intrusos (América TV). “La ropa ya casi no me va, hay que elegir cosas nuevas porque una panza de embarazada no se acomoda en la ropa. Más allá de eso, hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”.

Meses después de la gran espera, Verónica Lozano anunció la llegada de Marco a las 13.41 del 4 de abril. “Siendo el día viernes 4 de abril de 2025, siendo las 3:40 de la tarde, nació Marco”, aseveró la conductora en su programa “Cortá por Lozano”.