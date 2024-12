¡Hicieron enojar a una embarazada! Sol Pérez estalló de bronca en pleno debate de Gran Hermano 2025

Sol Pérez reflexionó profundamente sobre los controvertidos comentarios y las inaceptables conductas que mostraron Ulises Apóstolo y Sandra Priore hacia Brian Alberto, y solicitó que la participante se retire de Gran Hermano 2025.

En el reality más visto por todos los argentinos, Brian rompió una de las reglas del programa al abrir el kiosco sin tener permiso para hacerlo. Esta acción fue considerada una infracción, y como consecuencia, fue inmediatamente colocado en la placa de nominados, lo que lo puso en riesgo de quedar eliminado.

El dardo de Ulises y Sandra a Brian en medio de las nominaciones de Gran Hermano 2025: “Pedazo de...”

Después de que Brian cometiera la infracción, Ulises y Sandra se pusieron contra él durante una charla polémica. Sandra expresó con dureza: “Yo lo tengo entre ceja y ceja. Deja que caiga por su propio peso, pero no le hagas propaganda más de nada”. Esta conversación generó gran controversia debido a la intensidad de sus críticas hacia su compañero.

En la misma conversación, Ulises respondió: “Si yo empiezo a hablar lo volteo como quiero, ¿pero para qué? Está muy sacado”. A lo que Sandra añadió: “Es un enfermo. Yo no sé si el extrañar lo trastornó... Se pegó a Santiago”. Estas declaraciones dejaron en evidencia el desprecio y la fuerte crítica que ambos le dirigieron a su compañero, generando aún más polémica dentro del reality.

La polémica crítica de Sol Pérez a una participante de Gran Hermano 2025

En su rol de analista en El Debate, Sol Pérez no se contuvo y lanzó duras críticas, comenzando por Ulises, a quien le reprochó algunas expresiones machistas. Sin filtros, señaló sus comentarios y actitudes, destacando su falta de respeto y condenando sus palabras dentro del contexto del reality.

“Hace poco, Ulises le dijo a Chiara ‘no sabés prender ni una hornalla’. Él vive haciendo comentarios espantosos con las mujeres”, sentenció la panelista.

Acto seguido, Sol no dudó en ir con todo contra Sandra y aseguró: “¡Y lo de Sandra! Fue un ‘me regalo’ para ver si este pibe me salva. Sandra que demuestra ser recontra fuerte, después no se la banca”.

“Va Petrona y le quiere hacer la nominación espontánea, dos días antes, pero no se banca ponerle la nominación al lado”, reveló la abogada.

Gran Hermano: Petrona votó a Sandra en la tercera gala de nominación (Captura de pantalla)

Indignadísima, Sol Pérez miró a cámara y lanzó unas fulminantes palabras hacia Sandra Priore: “Tampoco se banca de decirle en la cara a Ulises ‘lo que estás diciendo no es verdad’. El ejemplo que le da a Brian. Y el tupé de decirlo en vivo ‘a un vendedor ambulante no le da la cabeza’. Sandra, retirate. Un besito, mi amor”, concluyó.