¡Ya hay fecha! Sol Pérez reveló cuándo nacerá Marco, su primer hijo, y por qué deberá someterse a una cesárea

Sol Pérez está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida. A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, la panelista de Gran Hermano compartió con sus seguidores la fecha exacta en la que nacerá Marco, el hijo que espera junto a Guido Mazzoni. Con una sonrisa y mucha expectativa, contó que el parto está programado para el 4 de abril y generó un debate al revelar su decisión sobre la lactancia compartida.

“Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza hermosa. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea”, escribió en Instagram junto a una foto donde luce su avanzado embarazo. Como era de esperarse, el posteo se llenó de mensajes de amor y buenos deseos de parte de sus seguidores, quienes la han acompañado en cada etapa de esta dulce espera.

Sol posó con su panza de embarazada.

El rol de Guido Mazzoni, el esposo de Sol Pérez, en la llegada de Marco

Más allá de la fecha del parto, Sol también sorprendió al contar cómo será la organización en casa una vez que nazca Marco. Inspirada en un comentario de Rodrigo De Paul sobre la importancia del vínculo paterno en la crianza, decidió que su pareja, Guido Mazzoni, también tendrá un rol activo en la alimentación del bebé.

La pareja se casó en noviembre de 2023 y ahora se convertirán en papás de Marco.

“Me quedé pensando en lo importante que es que los padres puedan compartir esa conexión única. Pregunté sobre la leche de fórmula y me dieron el ok. La mamadera de la madrugada le toca a él. Vamos a compartir no solo esa conexión que se crea, sino también esa responsabilidad que suele recaer en las madres. ¿Qué piensan?”, escribió la influencer en sus historias de Instagram. La iniciativa generó un intenso debate entre sus seguidores, con opiniones divididas al respecto.

Sol y Guido esperan su primer hijo juntos.

Qué significa Marco, el nombre del primer hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni

El nombre elegido para el bebé también tiene un significado especial. Derivado del latín “Marcus”, Marco está asociado a Marte, el dios de la guerra, y se relaciona con la valentía y la fuerza. A lo largo de la historia, fue llevado por emperadores y figuras destacadas, lo que lo convierte en un nombre con un fuerte simbolismo.

Los estilismos recientes de Sol Pérez en "Gran hermano" que ahora destacan su panza de embarazada. (Foto: Instagram Sol Pérez)

Mientras la cuenta regresiva está en marcha, Sol Pérez disfruta de los últimos días de su embarazo rodeada de amor y expectativas. La llegada de Marco promete ser uno de los momentos más importantes de su vida, y sus seguidores están ansiosos por conocerlo.