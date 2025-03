¡A los gritos! El feroz cruce entre Sol Pérez y Gastón Trezeguet por la polémica de Luciana de Gran Hermano: “Atrasa”

La última edición de Gran Hermano no solo genera tensiones dentro de la casa, sino también en los debates televisivos que analizan cada movimiento de los participantes.

Esta vez, el enfrentamiento estalló entre Sol Pérez y Gastón Trezeguet en El debate de GH, cuando discutían sobre el descargo de Luciana Martínez, acusada de incomodar a Santiago “Bati” Larrivey con ciertas actitudes dentro del reality.

Sin embargo, también se vio involucrado Ulises, ya que Luciana lo nombró en medio de la polémica y muchos de los panelistas cuestionaron la actitud del jugador al hacer un descargo en el stream de la casa.

El tenso cruce de Sol Pérez y Gastón Trezeguet

Todo comenzó cuando Sol, visiblemente molesta, cuestionó la manera en la que se le exige a la gente definirse públicamente sobre su orientación sexual. “A mí nadie me exige todos los días de mi vida que yo me siente y diga que soy heterosexual. ¿Por qué todo el tiempo se le exige a la gente que diga si es homosexual, bisexual, pansexual?”, lanzó con indignación.

En ese momento, Trezeguet intervino con un comentario que encendió aún más la discusión: “Me parece que no estás entendiendo. Yo no le exijo que diga nada”.

Lejos de calmarse, Pérez redobló la apuesta y se plantó frente a su compañero de panel. “¿Me dejás terminar, Gastón? Por Dios, te pido. Primero, eso me parece un loco total, y después, él se puede vestir como quiera y como tenga ganas y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, libertad total, loco”, disparó sin filtro.

La discusión dejó en evidencia las posturas encontradas y sumó un nuevo capítulo a la controversia que rodea a Luciana Martínez dentro del reality.