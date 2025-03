Martina, la ex Gran Hermano, posó en ropa interior desde la cama y encendió Instagram

Martina Stewart Usher sigue dando que hablar en redes. La ex participante de Gran Hermano 2022, que compartió edición con figuras como Julieta Poggio, Coti Romero y Marcos Ginocchio, se mantiene en contacto con sus seguidores a través de Instagram, donde ya acumula más de 896 mil fans.

En su perfil, la ex hermanita comparte postales de su vida diaria, desde viajes y momentos en pareja hasta sus mejores looks. En las últimas horas, subió una historia desde la cama que no pasó desapercibida y generó suspiros entre sus seguidores.

Una ex concursante dio a conocer su opinión sobre el rol de Santiago del Moro en Gran Hermano,

La foto de Martina, la ex Gran Hermano, que sorprendió a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram, Martina se mostró al natural y relajada. En la imagen se la puede ver acostada en su cama, luciendo un corpiño deportivo marrón chocolate y tapada con una manta. A su lado, su mascota la acompaña en la escena.

La foto que compartió Martina.

“Chicos, me dormí una siesta de tres horas totalmente merecida”, escribió junto a la postal, dejando en claro que aprovechó el descanso para recargar energías. Además, se la vio con el pelo lacio y despeinado, como recién levantada, lo que le sumó un toque aún más descontracturado a la imagen.

Las fotos de Martina que dan de qué hablar.

Desde que salió de la casa más famosa del país, Martina se enfocó en su faceta como influencer y creadora de contenido. Aunque no llegó a instancias finales del reality, supo aprovechar la exposición para consolidar su carrera en redes sociales, donde comparte su día a día con sus seguidores.

Con una personalidad extrovertida y sin filtros, la ex GH no teme mostrarse tal cual es, algo que sus fanáticos celebran con cada publicación. Si bien la historia no tuvo comentarios ni likes por su formato, sus seguidores replicaron la imagen y elogiaron su belleza en otras plataformas.