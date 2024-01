Martina Stewart de Gran Hermano jugó al límite: “Bombachita rosa para arrancar el año”

El nombre de Martina Stewart comenzó a hacerse conocido tras su participación en uno de los realitys más importantes de la televisión argentina. Y es que, gracias a la última edición de Gran Hermano, los participantes ganaron mucho reconocimiento, por lo menos en las redes sociales. Si bien Martina estuvo poco tiempo dentro de la casa, se encargó de generar polémica.

Desde su presentación hasta su defensa en el piso, Stewart dio de qué hablar y rápidamente vio la oportunidad de crear contenido en redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, la joven de Tigre tiene más de 1 millón de seguidores que esperan atentos cada nuevo posteo que comparte.

Martina Stewart formó parte del análisis de Gran Hermano desde afuera Foto: instagram

Esta vez, Martina compartió una foto en sus historias y se llevó todos los suspiros de los internautas. Y es que, con motivo de Año Nuevo, la ex hermanita posó frente al espejo, sin corpiño y contó cuál es su cábala para iniciar un nuevo año. “Bombachita rosa para arrancar el año”, escribió junto a la foto.

La foto de Stewart en poca ropa. Foto: Instagram

Las imágenes de alto voltaje de Martina de Gran Hermano

Si Martina bien en su perfil de Instagram mantiene una estética bien marcada y las fotos con poca ropa no abundan, hay algunas imágenes de alto voltaje que no pasan desapercibidas en su feed. Un ejemplo es una en la que se la ve en body blanco, acostada en la cama de un hotel y de espaldas a la cámara.

Las fotos de Martina que dan de qué hablar. Foto: Instagram

Una de las fotos más sensuales de Martina. Foto: Instagram

Sin embargo, en su cuenta secundaria tiene otra mucho más jugada, y es que se fotografió sin ropa interior y solo con una bata de baño que casi deja ver de más. En un hotel de Nueva York, Stewart posó y enloqueció a más de uno de sus fanáticos. “Sorry not sorry”, escribió junto al posteo.