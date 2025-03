Una auténtica Barbie: Coti Romero desafió los límites de la censura con un minivestido rosa

Coti Romero sigue conquistando a sus seguidores en redes sociales con su carisma y sus audaces elecciones de moda. La ex Gran Hermano, que se convirtió en una de las figuras más seguidas del reality, sorprendió con un look explosivo en la previa de “La Noche de los Exs”.

Desde su paso por la casa más famosa del país, Coti logró consolidarse como una influencer y personalidad mediática. Con más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, la correntina comparte su día a día, sus proyectos y sus momentos personales.

Luego de un intenso año que incluyó una crisis con su pareja, Nacho Castañares, la pareja se dio una nueva oportunidad y disfrutaron de unas vacaciones paradisíacas en Puerto Rico. Ahora, de vuelta en Argentina, Coti retomó sus compromisos laborales y sigue marcando tendencia con cada aparición pública.

El look arriesgado de Coti Romero que enloqueció a sus seguidores

Para su participación en el programa de debate sobre Gran Hermano, Coti Romero eligió un vestido corto, aunque no hasta el piso, en un tono rosa vibrante. El diseño cut out, volados y las tiras cruzadas dejaron a la vista su figura tonificada y generaron una ola de reacciones en redes.

Para completar el outfit, optó por sandalias plateadas con brillos, el cabello lacio y un maquillaje impactante. Sus labios en un rojo intenso y sus ojos resaltados con rímel le dieron el toque final a un look digno de una auténtica Barbie moderna.

El posteo en Instagram no tardó en explotar y acumuló más de 188 mil likes en pocas horas. Los comentarios fueron una catarata de elogios: “Guapísima”, “No, no, qué diosa”, “No podés ser más bella”. Entre los mensajes destacados, no faltó el de Nacho, quien con humor escribió: “Ojo que no aparezca Neymar porque le gusta ese fondo”.