Una extraña situación está viviendo un productor rural de la localidad cordobesa de Monte Buey, quien asegura que hay actividad paranormal en su terreno. Más precisamente, se trata de una serie de quemaduras en el pasto y la aparición de luces diferentes.

Según explicó el hombre, fueron cuatro oportunidades en las que vivió el fenómeno cuando volvía de Monte Buey hacia su campo entre la 1 y 3 de la mañana. Asegura que se trata de una luz blanca, que lo habría encandilado y en una de las oportunidades, sintió un “calor” en su rostro.

“Ya tengo mi edad, no estoy para la joda, ojalá no me hubiese ocurrido nada, no quiero prensa”, dijo Leonardo Alfango al hablar con Radio Río Cuarto, mientras comentaba la situación vivida.

El productor detalló que, en el entorno de su vivienda rural quedaron manchas similares a quemaduras. Pero, además, una noche desapareció la carga del tanque de agua de la casa y en otra oportunidad, desde el interior de la vivienda percibió un ruido extraño.

Una situación que atrae a muchos interesados en la actividad paranormal, que ya han contactado a Alfango para saber más de esta situación.